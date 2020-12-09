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09 грудня 2020, 14:21 17

Інформацію про побиття нардепа підтвердив заступник голови МВС

09 грудня 2020, 14:21 17
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Додав, що побили "не сильно"
Додав, що побили "не сильно"
Фото з відкритих джерел
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Антон Геращенко повідомив, що нардепа Юрченка справді побили

Це сказав Антон Геращенко в коментарі "Стране", передає RegioNews.

Заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив інформацію про побиття нардепа Юрченко.

Так, побили. Не сильно. Заявник сам Юрченко, - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побили нардепа Юрченко, якого підозрюють у корупції.

нардеп Міністерство Антон Геращенко Побиття
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