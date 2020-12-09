Інформацію про побиття нардепа підтвердив заступник голови МВС
Додав, що побили "не сильно"
Додав, що побили "не сильно"
Антон Геращенко повідомив, що нардепа Юрченка справді побили
Це сказав Антон Геращенко в коментарі "Стране", передає RegioNews.
Заступник голови МВС Антон Геращенко підтвердив інформацію про побиття нардепа Юрченко.
Так, побили. Не сильно. Заявник сам Юрченко, - повідомив Геращенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побили нардепа Юрченко, якого підозрюють у корупції.
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