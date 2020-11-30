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30 листопада 2020, 17:26 2547

Нардеп Семенченко програв у суді справу про повернення військових звань

30 листопада 2020, 17:26 2547
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Це підтверджує рішення Верховного суду, опубліковане в ЗМІ
Це підтверджує рішення Верховного суду, опубліковане в ЗМІ
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат 8 скликання від «Самопомочі» і колишній командир добровольчого батальйону «Донбас» Семен Семенченко з 2016 року оскаржував у різних інстанціях рішення про позбавлення його військових звань — капітан резерву і майор резерву.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Верховний Суд України поставив крапку в історії повернення військових звань екс-командиром добробата "Донбас" Семеном Семенченком. Про це свідчить постанова суду і опублікована ЗМІ копія постанови.

22 грудня 2015 року в. о. командувача Нацгвардії позбавив Семенченка військових звань. Наказ був оприлюднений у січні 2016 року. Згідно з позицією прокуратури, Вишгородський районний військовий комісаріат видав Семену Семенченко завідомо неправдиве тимчасове посвідчення. Слідчі вважали, що цей підроблений документ Семенченко використовував для того, щоб його взяли на службу в частині №3027.

Він спробував оскаржити рішення про позбавлення його звання, і 14 вересня 2016 року Окружний адмінсуд Києва повністю задовольнив позов тодішнього нардепа. Проте вже 4 листопада 2016 року Київський апеляційний адмінсуд скасував цю постанову. У 2019 році справу направили розглядати в Шостий апеляційний адмінсуд, але і він підтримав сторону Нацгвардії.

Останньою інстанцією став Верховний Суд, який позов колишнього нардепа не підтримав.

Як повідомлялося раніше, Олег Тягнибок планує балотуватися у Верховну Раду.

суд військові звання нардеп Самопоміч
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