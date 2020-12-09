У Києві відгамселили нардепа Юрченка, якого підозрюють у корупції

Це сталося у Голосіївському районі столиці

Це сталося у Голосіївському районі столиці

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У Голосіївському районі Києва 9 грудня двоє невстановлених осіб напали на позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, який раніше входив до складу фракції "Слуга народу" й підозрюється у корупції.

Про це пише RegioNews.

Так, за інформацією видання ОBOZREVATEL, двоє невідомих підійшли до парламентаря, почали чіплятися та ображати його, а потім завдали кілька ударів. Після цього вони зникли на автомобілі Volkswagen.

Коментарів самого Юрченка щодо можливого нападу поки не надходило. Однак цю інформацію прокоментував заступник глави МВС Антон Геращенко. У коментарі "Страні" він заявив, що побили Юрченка не сильно.

Нагадаємо, 5 листопада у Верховній Раді сталися конфлікт і бійка між підозрюваним у корупції народним депутатом Олександром Юрченком та його колишнім колегою по фракції, нардепом Гео Леросом.

Наступного дня Юрченко написав заяву на Лероса до Офісу генпрокурора.