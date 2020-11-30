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30 листопада 2020, 16:23 452

Олег Тягнибок планує балотуватись до Верховної Ради, - ЗМІ

30 листопада 2020, 16:23 452
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Ймовірно, він балотуватиметься на проміжних виборах по ОВО №87
Ймовірно, він балотуватиметься на проміжних виборах по ОВО №87
Фото з відкритих джерел
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Джерела в керівництві ВО «Свобода» стверджують, що лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок хоче повернутись у велику політику.

Про це повідомляють Галицькі гроші, передає RegioNews.

У керівництві ВО "Свобода" розповіли, що лідер партії Олег Тягнибок хотів би обратися до Верховної ради України. "Майданчиком" для цього може стати виборчий округ у Прикарпатті.

По одномандатному виборчому округу №87 відбудуться проміжні вибори, оскільки народний депутат Зіновій Андрійович був обраним головою Надвірнянської громади і склав депутатські повноваження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті замість Андрійовича обиратимуть нового нардепа.

вибори Івано-Франківськ Прикарпаття нардеп ВО Свобода
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