Олег Тягнибок планує балотуватись до Верховної Ради, - ЗМІ

Ймовірно, він балотуватиметься на проміжних виборах по ОВО №87

Ймовірно, він балотуватиметься на проміжних виборах по ОВО №87

Фото з відкритих джерел

Джерела в керівництві ВО «Свобода» стверджують, що лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок хоче повернутись у велику політику.

Про це повідомляють Галицькі гроші, передає RegioNews.

У керівництві ВО "Свобода" розповіли, що лідер партії Олег Тягнибок хотів би обратися до Верховної ради України. "Майданчиком" для цього може стати виборчий округ у Прикарпатті.

По одномандатному виборчому округу №87 відбудуться проміжні вибори, оскільки народний депутат Зіновій Андрійович був обраним головою Надвірнянської громади і склав депутатські повноваження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті замість Андрійовича обиратимуть нового нардепа.