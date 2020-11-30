Олег Тягнибок планує балотуватись до Верховної Ради, - ЗМІ
Ймовірно, він балотуватиметься на проміжних виборах по ОВО №87
Ймовірно, він балотуватиметься на проміжних виборах по ОВО №87
Джерела в керівництві ВО «Свобода» стверджують, що лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок хоче повернутись у велику політику.
Про це повідомляють Галицькі гроші, передає RegioNews.
У керівництві ВО "Свобода" розповіли, що лідер партії Олег Тягнибок хотів би обратися до Верховної ради України. "Майданчиком" для цього може стати виборчий округ у Прикарпатті.
По одномандатному виборчому округу №87 відбудуться проміжні вибори, оскільки народний депутат Зіновій Андрійович був обраним головою Надвірнянської громади і склав депутатські повноваження.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті замість Андрійовича обиратимуть нового нардепа.
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