Помічник нардепа Сухова влаштував ДТП на підпитку й отримав лише штраф

Його також позбавили водійських прав на 3 роки

Його також позбавили водійських прав на 3 роки

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Про це свідчить рішення суду, пише RegioNews.

Зазначено, що пізно ввечері 1 лютого поточного року Горбань у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо своєї машини Audi А4 і почав рух по вул. Верховинній у Києві. Він відволікся від дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Toyota Corolla.

Водій Toyota отримав множинні травми, в тому числі перелом колінного суглоба.

Помічник депутата в суді визнав свою провину і розкаявся. З огляду на це, в кінці листопада суд призначив йому покарання у вигляді штрафу 8500 гривень і позбавив водійських прав на 3 роки.

Нагадаємо, на Закарпатті в жахливій ДТП загинуло п’ятеро людей.