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09 декабря 2020, 14:21 17

Информацию об избиении нардепа подтвердил замглавы МВД

09 декабря 2020, 14:21 17
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Добавил, что побили "не сильно"
Добавил, что побили "не сильно"
Фото из открытых источников
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Антон Геращенко сообщил, что нардепа Юрченко действительно избили

Это сказал Антон Геращенко в комментарии "Стране", передаёт RegioNews.

Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил информацию об избиении нардепа Юрченко.

Да, побили. Не сильно. Заявитель сам Юрченко, - сообщил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве побили нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции.

нардеп Министерство Антон Геращенко Избиение
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