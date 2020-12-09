Информацию об избиении нардепа подтвердил замглавы МВД
Добавил, что побили "не сильно"
Добавил, что побили "не сильно"
Антон Геращенко сообщил, что нардепа Юрченко действительно избили
Это сказал Антон Геращенко в комментарии "Стране", передаёт RegioNews.
Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил информацию об избиении нардепа Юрченко.
Да, побили. Не сильно. Заявитель сам Юрченко, - сообщил Геращенко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве побили нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции.
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