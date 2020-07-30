МОЗ планує змінити правила роботи швидкої допомоги

Система екстериторіальності опрацьована уже в багатьох областях

Система екстериторіальності опрацьована уже в багатьох областях

Фото: flickr

В Україні планують запровадити принцип екстериторіальності в роботі швидкої допомоги, що дозволить медикам робити виїзди на найближчі виклики без прив’язки до області.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, нововведення буде запроваджене вже цього року.

У випадку, якщо машина швидкої допомоги знаходиться поруч з іншою областю, вона зможе виїжджати туди та надавати медичну допомогу", - розповів Степанов.

Він додав, що МОЗ розробило чіткий алгоритм роботи екстреної медичної допомоги за новим принципом.

Практично у всіх автомобілях екстреної медичної допомоги встановлені GPS навігатори, які дозволять диспетчеру направляти на виклик найближчу "карету швидкої" без прив’язки до області. Ця система опрацьована уже в багатьох областях. І там, де вона на повну запрацювала, ми бачимо суттєве зменшення часу доїзду на відповідний виклик", - сказав очільник МОЗ.

Нагадаємо, Більше половини машин "швидкої" не приїжджають вчасно на виклики - МОЗ.

Україна закупить машини швидкої допомоги на майже 1 млрд гривень, на цю суму буде придбано 400 швидких.