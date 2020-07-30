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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июля 2020, 17:37 2

Минздрав планирует изменить правила работы скорой помощи

30 июля 2020, 17:37 2
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Система экстерриториальности проработана уже во многих областях
Система экстерриториальности проработана уже во многих областях
Фото: flickr
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В Украине планируют ввести принцип экстерриториальности в работе скорой помощи, что позволит медикам делать выезды на ближайшие вызовы без привязки к области.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, нововведение будет введено в этом году.

В случае, если машина скорой помощи находится рядом с другой областью, она сможет выезжать туда и оказывать медицинскую помощь", - рассказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав разработал четкий алгоритм работы экстренной медицинской помощи по новому принципу.

Практически во всех автомобилях экстренной медицинской помощи установлены GPS навигаторы, которые позволят диспетчеру направлять на вызов ближайшую "скорую" без привязки к области. Эта система проработана уже во многих областях. И там, где она на полную заработала, мы видим существенное уменьшение времени проезда на соответствующий вызов", - сказал глава Минздрава.

Напомним, Более половины машин "скорой" не приезжают вовремя на вызовы - Минздрав.

Украина закупит машины скорой помощи на почти 1 млрд гривен, на эту сумму будет приобретено 400 скорых

Минздрав правила скорая помощь Максим Степанов медицина
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