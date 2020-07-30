У МОЗ назвали головну причину росту захворюваності на COVID-19 в західних областях

Основною причиною зростання кількості хворих є богослужіння, а другою причиною - громадський транспорт

Основною причиною зростання кількості хворих є богослужіння, а другою причиною - громадський транспорт

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заяив, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування.

Про це він заявив у четвер, 30 липня, під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, передає RegioNews.

Головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком", - повідомив міністр.

Він зауважив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином, за його словами, формуючи імунітет.

Нагадаємо, в Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві.