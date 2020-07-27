Більше половини машин "швидкої" не приїжджають вчасно на виклики - МОЗ

В Україні майже 2 тисячі карет "швидкої", які старші 10 років

В Україні майже 2 тисячі карет "швидкої", які старші 10 років

Фото: flickr

Дві третини пацієнтів, які викликають "швидку допомогу", не отримують вчасно екстрену медичну допомогу, і лише у 17-18% випадках викликів машина вкладається у потрібний час приїзду.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ті нормативи, які встановлені, вони складають 10 хвилин по місту та 20 хвилин за містом. В такі нормативи повинні вкладатися не менше 75% машин швидкої допомоги", - сказав міністр.

За його словами, із загальної кількості у 6,8 мільйона викликів, 4,7 мільйона є невчасними. На думку Степанова, у цьому винні водії, які не завжди поступаються "швидкій" на дорогах.

Він вважає, що за непропуск машини екстреної медичної допомоги необхідно збільшувати штрафи.

Загалом в Україні 1807 карет "швидкої", які старші 10 років або які не підлягають експлуатації. До кінця року планується придбати приблизно 400 автомобілів, вони будуть розподілені між областями.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних.