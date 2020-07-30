В Україні спростили правила в'їзду із окупованих територій

Також було розширено перелік категорій осіб, які не підпадають під самоізоляцію

Також було розширено перелік категорій осіб, які не підпадають під самоізоляцію

Фото: flickr

З 1 серпня буде скасована обов’язкова самоізоляція для громадян, які повертатимуться із тимчасово окупованих територій.

Про це "Українській правді" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає RegioNews.

З 1 серпня набуває чинності постанова уряду, якою скасовується низка норм, які діяли до цього. Цією постановою внесені зміни до постанов уряду, що регламентують перетин лінії розмежування і адмінмежі з Кримом. На даний момент діє обов’язок, що люди, які слідують з окупованих територій, мають встановити додаток "Дій вдома". Ця норма скасовується", - сказав Демченко.

За його словами, Кабмін залишає за собою право відновити цю норму у разі необхідності.

Також згідно із постановою №641, не підпадають під самоізоляцію особи, які не досягли 12 років, дипломати, ті, хто слідує транзитом, екіпажі вантажних, морських та повітряних суден, інструктори збройних сил держав-членів НАТО.

Обов’язковим для іноземців залишається страховий поліс. Його не потрібно оформляти дипломатам, представникам офіційних міжнародних місій та членам їх сімей.

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