Україна закупить машини швидкої допомоги на майже 1 млрд гривень

На цю суму буде придбано 400 швидких

На цю суму буде придбано 400 швидких

Фото: flickr

В державному бюджеті цього року передбачено 922 млн гривень на закупівлю машин екстреної медичної допомоги.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Окремо в бюджеті передбачено 922 млн гривень на придбання машин екстреної медичної допомоги. Ми плануємо придбати близько 400 автомобілів, які будуть розподілені між областями", – повідомив Степанов.

За його словами, дефіцит швидких в Україні становить 1800 автомобілів, Міністерство охорони здоров'я планує їх придбати упродовж двох – трьох років.

Заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова додала, що до кінця 2020 року Міністерство охорони здоров'я очікує поставки ліків регіональним медичним установам на суму 4,2 млрд гривень.

За її словами, рівень забезпеченості ліками в регіонах становить близько 75-85% за різними програмами.

До кінця року ми очікуємо поставки в регіональні лікарні за бюджет 2018-2019 років на суму 4, 2 млрд гривень. З яких ліки на 700 млн надійшли в кінці минулого місяця, і планується розподіл в регіони", - повідомила вона.

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