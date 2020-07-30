У двох районах Сумської області посилили карантин
У Середино-Будському та Недригайлівському районах Сумської області через значне поширення коронавірусу посилили карантин.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОДА, передає RegioNews.
За даними ОДА, у смт Зноб-Новгородське зафіксували спалах коронавірусу. Керівництву Середино-Будського і сусіднього Недригайлівського району доручили виявити і відправити на самоізоляцію всіх контактних осіб.
Лікарні цих районів будуть працювати у режимі суворого дотримання протиепідемічних заходів.
Також заборонили проведення масових заходів, діяльність готелів, хостелів і відвідування закладів дошкільної освіти.
Буде посилений контроль за дотриманням карантину населенням та бізнесом, розглядається можливість обмеження руху громадського транспорту.
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Нагадаємо, в Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві.