У двох районах Сумської області посилили карантин

Там заборонили проведення масових заходів

Там заборонили проведення масових заходів

Фото: flickr

У Середино-Будському та Недригайлівському районах Сумської області через значне поширення коронавірусу посилили карантин.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОДА, передає RegioNews.

За даними ОДА, у смт Зноб-Новгородське зафіксували спалах коронавірусу. Керівництву Середино-Будського і сусіднього Недригайлівського району доручили виявити і відправити на самоізоляцію всіх контактних осіб.

Лікарні цих районів будуть працювати у режимі суворого дотримання протиепідемічних заходів.

Також заборонили проведення масових заходів, діяльність готелів, хостелів і відвідування закладів дошкільної освіти.

Буде посилений контроль за дотриманням карантину населенням та бізнесом, розглядається можливість обмеження руху громадського транспорту.

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Нагадаємо, в Україні зафіксований ще один антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області та Києві.