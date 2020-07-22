У Києві знову заборонено купатися на всіх пляжах

Вода на всіх пляжах столиці не відповідає санітарним нормам

Вода на всіх пляжах столиці не відповідає санітарним нормам

Фото: flickr

У Києві запровадили заборону на купання на всіх пляжах міста, так як у воді зафіксовано перевищення вмісту кишкової палички.

Про це повідомляє у Держспоживслужба Києва, передає RegioNews.

Дослідження проводилися 20 липня. Перевищення індексу кишкової палички зафіксували на всіх пляжах.

До покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися, виключно як зонами відпочинку - без купання", - повідомили у Держспоживслужбі.

Зокрема, перевищення рівня бактерій та інших несприятливих показників виявили на пляжах "Передмістна Слобідка", Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Центральний", "Галерний", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

Нагадаємо, в Одесі не радять купатися на дев'яти пляжах - Держспоживслужба.

Раніше повідомлялося, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядився їх закрити і встановити щити про заборону купання.