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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 15:36 6

У Києві знову заборонено купатися на всіх пляжах

22 липня 2020, 15:36 6
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Вода на всіх пляжах столиці не відповідає санітарним нормам
Фото: flickr
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У Києві запровадили заборону на купання на всіх пляжах міста, так як у воді зафіксовано перевищення вмісту кишкової палички.

Про це повідомляє у Держспоживслужба Києва, передає RegioNews.

Дослідження проводилися 20 липня. Перевищення індексу кишкової палички зафіксували на всіх пляжах.

До покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися, виключно як зонами відпочинку - без купання", - повідомили у Держспоживслужбі.

Зокрема, перевищення рівня бактерій та інших несприятливих показників виявили на пляжах "Передмістна Слобідка", Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Центральний", "Галерний", "Вербний" та "Пуща-Водиця".

Нагадаємо, в Одесі не радять купатися на дев'яти пляжах - Держспоживслужба.

Раніше повідомлялося, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядився їх закрити і встановити щити про заборону купання.

Київ вода Санепідемстанція пляж санітарні норми
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