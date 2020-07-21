В Одесі не радять купатися на дев'яти пляжах - Держспоживслужба
Морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам
Морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам
Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів рекомендує тимчасово утриматися від купання на дев'яти одеських пляжах.
Про це повідомляє пресцентр мерії міста, передає RegioNews.
У список увійшли наступні пляжі:
- Аркадія;
- Ланжерон;
- Відрада;
- Дельфін;
- Лузанівка;
- Молода Гвардія;
- 10, 13, 16 станції Великого Фонтану.
Рекомендація діє до особливого розпорядження.
Раніше повідомлялося, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядився їх закрити і встановити щити про заборону купання.
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