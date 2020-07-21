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21 липня 2020, 09:51 5

В Одесі не радять купатися на дев'яти пляжах - Держспоживслужба

21 липня 2020, 09:51 5
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Фото: з відкритих джерел
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Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів рекомендує тимчасово утриматися від купання на дев'яти одеських пляжах.

Про це повідомляє пресцентр мерії міста, передає RegioNews.

У список увійшли наступні пляжі:

  • Аркадія;
  • Ланжерон;
  • Відрада;
  • Дельфін;
  • Лузанівка;
  • Молода Гвардія;
  • 10, 13, 16 станції Великого Фонтану.

Рекомендація діє до особливого розпорядження.

Раніше повідомлялося, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядився їх закрити і встановити щити про заборону купання.

Одеса вода море пляж відпочинок
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