В Одесі не радять купатися на дев'яти пляжах - Держспоживслужба

Морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

Морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам

Фото: з відкритих джерел

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів рекомендує тимчасово утриматися від купання на дев'яти одеських пляжах.

Про це повідомляє пресцентр мерії міста, передає RegioNews.

У список увійшли наступні пляжі:

Аркадія;

Ланжерон;

Відрада;

Дельфін;

Лузанівка;

Молода Гвардія;

10, 13, 16 станції Великого Фонтану.

Рекомендація діє до особливого розпорядження.



Раніше повідомлялося, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядився їх закрити і встановити щити про заборону купання.