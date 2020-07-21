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21 липня 2020, 20:58

Віктор Ляшко розповів, чому не брав участь у праймеріз на мера Києва

21 липня 2020, 20:58
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Головний санлікар каже, що обрав боротьбу з коронавірусом
Фото: МОЗ
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Головний санепідемлікар України Віктор Ляшко запевняє, що не брав участь у праймеріз "Слуги народу" на посаду міського голови Києва через епідеміологічну ситуацію.

Про це пише Regionews з посиланням на "Українську правду".

Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні. Я вважаю себе професіоналом та експертом у цій сфері, тому першочерговою задачею все ж є – відновити систему протиепідемічного захисту. Людина має бути максимально ефективна там, де вона зараз є, і на тій посаді, на якій зараз приносить максимальну користь", - розповів головний санлікар.

Ляшко переконує, що це виключно його рішення, і, на його думку, воно адекватне до ситуації.

Ляшко не захотів пояснювати, хто початково запропонував йому балотуватися в міські голови та, зокрема, чи лунала така пропозиція з ОП.

Також не відповів чітко на запитання, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови та як довго планує перебувати на посаді санепідемлікаря.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" не проти участі Ляшка у виборах мера Києва.

Віктор Ляшко мер Київ праймеріз вибори
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