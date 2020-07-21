Віктор Ляшко розповів, чому не брав участь у праймеріз на мера Києва

Головний санлікар каже, що обрав боротьбу з коронавірусом

Головний санлікар каже, що обрав боротьбу з коронавірусом

Фото: МОЗ

Головний санепідемлікар України Віктор Ляшко запевняє, що не брав участь у праймеріз "Слуги народу" на посаду міського голови Києва через епідеміологічну ситуацію.

Про це пише Regionews з посиланням на "Українську правду".

Сьогодні епідситуація в Україні змушує мене залишатися на посаді, на якій я перебуваю сьогодні. Я вважаю себе професіоналом та експертом у цій сфері, тому першочерговою задачею все ж є – відновити систему протиепідемічного захисту. Людина має бути максимально ефективна там, де вона зараз є, і на тій посаді, на якій зараз приносить максимальну користь", - розповів головний санлікар.

Ляшко переконує, що це виключно його рішення, і, на його думку, воно адекватне до ситуації.

Ляшко не захотів пояснювати, хто початково запропонував йому балотуватися в міські голови та, зокрема, чи лунала така пропозиція з ОП.

Також не відповів чітко на запитання, чи закрите для нього питання київських виборів міського голови та як довго планує перебувати на посаді санепідемлікаря.