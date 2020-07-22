В Киеве снова запрещено купаться на всех пляжах

Вода на всех пляжах столицы не соответствует санитарным нормам

Вода на всех пляжах столицы не соответствует санитарным нормам

Фото: flickr

В Киеве ввели запрет на купание на всех пляжах города, так как в воде зафиксировано превышение содержания кишечной палочки.

Об этом сообщает в Госпотребслужба Киева, передает RegioNews.

Исследования проводились 20 июля. Превышение индекса кишечной палочки зафиксировали на всех пляжах.

До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться, только как зонами отдыха - без купания", - сообщили в Госпотребслужбе.

В частности, превышение уровня бактерий и других неблагоприятных показателей обнаружили на пляжах "Предместная Слободка", "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Центральный", "Галерный", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Напомним, в Одессе не советуют купаться на девяти пляжах - Госпотребслужба.

Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.