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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 15:36 6

В Киеве снова запрещено купаться на всех пляжах

22 июля 2020, 15:36 6
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Вода на всех пляжах столицы не соответствует санитарным нормам
Вода на всех пляжах столицы не соответствует санитарным нормам
Фото: flickr
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В Киеве ввели запрет на купание на всех пляжах города, так как в воде зафиксировано превышение содержания кишечной палочки.

Об этом сообщает в Госпотребслужба Киева, передает RegioNews.

Исследования проводились 20 июля. Превышение индекса кишечной палочки зафиксировали на всех пляжах.

До улучшения показателей качества воды в водоемах пляжами можно пользоваться, только как зонами отдыха - без купания", - сообщили в Госпотребслужбе.

В частности, превышение уровня бактерий и других неблагоприятных показателей обнаружили на пляжах "Предместная Слободка", "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Центральный", "Галерный", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Напомним, в Одессе не советуют купаться на девяти пляжах - Госпотребслужба.

Ранее сообщалось, что после исследования проб воды на пляжах Одессы, Киева и Николаева Минздрав распорядился их закрыть и установить щиты о запрете на купание.

Киев вода Санэпидстанция пляж санитарные нормы
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