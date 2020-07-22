В Україні тривають випробування чотирьох лікарських засобів від COVID-19

Також Україна відстежує процес випробування вакцин в інших країнах

Також Україна відстежує процес випробування вакцин в інших країнах

Фото: flickr

В Україні триває дослідження чотирьох лікарських засобів від COVID-19, по них вже йде клінічне випробування.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За словами міністра, ліки повністю розробляють українські компанії.

Ці ліки використовуються в Україні для інших захворювань і в тому числі на думку фахівців, вони можуть бути корисні в лікуванні COVID-19", - сказав Степанов.

Він додав, що клінічні випробування - це тривалий процес, однак деякі препарати перебувають вже на завершальній стадії.

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