В Украине продолжаются испытания четырех лекарственных средств от COVID-19
Также Украина отслеживает процесс испытания вакцин в других странах
Также Украина отслеживает процесс испытания вакцин в других странах
В Украине продолжается исследование четырех лекарственных средств от COVID-19, по ним уже идет клиническое испытание.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По словам министра, лекарства полностью разрабатывают украинские компании.
Эти лекарства используются в Украине для других заболеваний и в том числе по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19", - сказал Степанов.
Он добавил, что клинические испытания - это длительный процесс, однако некоторые препараты находятся уже на завершающей стадии.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек.
Террорист из Луцка не лечился в психбольнице - АваковВсе новости »
21 июля 2020, 17:05Заместитель мэра Черкасс рассказал подробности спецоперации по своему исчезновению
20 июля 2020, 14:55В Сумах произошел выброс в атмосферу токсичного вещества
20 июля 2020, 11:39
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский