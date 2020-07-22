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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 10:44 2

В Украине продолжаются испытания четырех лекарственных средств от COVID-19

22 июля 2020, 10:44 2
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Фото: flickr
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В Украине продолжается исследование четырех лекарственных средств от COVID-19, по ним уже идет клиническое испытание.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По словам министра, лекарства полностью разрабатывают украинские компании.

Эти лекарства используются в Украине для других заболеваний и в том числе по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19", - сказал Степанов.

Он добавил, что клинические испытания - это длительный процесс, однако некоторые препараты находятся уже на завершающей стадии.

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Напомним, суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек.

Максим Степанов Минздрав вакцина брифинг лекарства
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