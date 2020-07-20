У Сумах стався викид у повітря токсичної речовини

Про це повідомив заступник місцевого міського голови Олександр Журба, передає RegioNews.

В ніч з 19 на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранту – речовини, яку додають до природного газу, який є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом", – написав чиновник.