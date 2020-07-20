У Сумах стався викид у повітря токсичної речовини
Поблизу Сум стався викид токсичного одоранту, що має сильний неприємний запах. Місцева влада закликала людей закрити вікна і зволожувати повітря в приміщенні.
Про це повідомив заступник місцевого міського голови Олександр Журба, передає RegioNews.
В ніч з 19 на 20 липня сумчани скаржилися на неприємний запах у місті. За попередньою інформацією, поблизу села Ганнівка стався викид одоранту – речовини, яку додають до природного газу, який є токсичною речовиною 2 класу небезпеки з характерним запахом", – написав чиновник.
Низькі концентрації речовини можуть викликати подразнення шкіри і очей, головний біль, нудоту, уповільнення дихання.
По можливості закрийте вікна; зволожуйте повітря в приміщенні; в разі погіршення самопочуття зверніться за допомогою до лікаря", – зазначив Журба.
Раніше повідомлялося, що у п'яти регіонах оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.