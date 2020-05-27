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27 травня 2020, 12:51 7

ТРЦ і готелі в Києві відкриються з 30 травня - Кличко

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27 травня 2020, 12:51 7
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З 30 травня зможуть почати роботу готелі, хостели поки будуть закриті
Фото: з відкритих джерел
З 30 травня зможуть почати роботу готелі, хостели поки будуть закриті

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві вже 30 травня відкриються торгово-розважальні центри, однак без розважальних зон, але з дотриманням санітарних норм та регламентів.

Про це він повідомив на брифінгу, передає RegioNews.

ТРЦ у Києві – з дотриманням санітарних норм та регламентів – відкриються з суботи, 30 травня. Також з 30 травня можуть почати роботу і готелі, крім хостелів. Для готелів прописані чіткі вимоги, яких вони повинні дотримуватися - температурний скринінг співробітників і гостей, масковий режим поза номерами", - повідомив Кличко.

Крім того, у вестибюлях дозволять одночаснео перебувати не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів.

Ресторани в готелях поки будуть працювати на винос та обслуговування в номерах.

Кличко підкреслив, що рішення щодо роботи ресторанів і кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій буде приймати окремо.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19, померли 658 осіб, у тому числі 14 осіб за добу. Кількість тих, хто видужав від хвороби досягло вже 7 995 осіб, за минулу добу - 420 випадків.

У Києві захворіли 29 осіб, всього - 2739. За добу померли троє, одужали - 49. Загальна кількість летальних результатів - 64, вилікувалися - 442.

У Київській області захворіли 1474 людини, померли за весь час 30, одужали - 322.


Київ карантин ТРЦ готель правила
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