09:49  25 травня
Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
09:19  25 травня
В Україні почали працювати дитячі садки - МОЗ
08:32  25 травня
Доба в ООС: втрат серед українських захисників немає
UA | RU
UA | RU
25 травня 2020, 08:56 5

У Києві і Харкові відкрили метрополітен

Читайте также
на русском языке
25 травня 2020, 08:56 5
Читайте также на русском языке
Потрапити в метро можна тільки при наявності маски або респіратора
Фото: з відкритих джерел
Потрапити в метро можна тільки при наявності маски або респіратора

В Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати протягом дня.

Про це повідомляє RegioNews.

Згідно вимог МОЗ, всі, хто знаходиться в метро, повинні носити маски або респіратори і дотримуватися соціальної дистанції.

Для пасажирів метро будуть діяти наступні правила:

— на вході в приміщення станцій повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання — повинні провести температурний скринінг,
— пасажири повинні бути в засобах індивідуального захисту, а саме: в масках або респіраторах,
— пасажири повинні дотримуватись відстані не менше 1,5 метра один від одного у чергах до каси, терміналах самообслуговування, на платформах і у вестибюлях.

Крім цього, в метро не пустять, якщо у людини виявиться температура тіла вище 37,2 або у нього будуть ознаки інфекційного захворювання.

За словами очевидців, температуру в київському метро на вході не перевіряють, а поліція видає маски тим, у кого їх немає. Однак, за словами самих поліцейських, запас масок у них обмежений.

Замість жетонів у касах метрополітену продаються паперові квитки з QR-кодом. На платформі нанесена розмітка дистанції, а на колонах - рекомендації використовувати засоби індивідуального захисту.

У той же час, міський голова Харкова Геннадій Кернес закликав харків'ян дотримуватися заходів безпеки.

"Карантин не скасовано, а лише ослаблено, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні", - акцентував увагу городян мер Харкова Геннадій Кернес.

Як раніше повідомлялося, наземний транспорт почав працювати у Києві ще з суботи, 23 травня. Також з 25 травня повинні почати роботу всі ринки і ярмарки.


метро Київ транспорт Харьків Дніпро
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 травня 2020, 19:30
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »