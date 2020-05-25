У Києві і Харкові відкрили метрополітен
В Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати протягом дня.
Про це повідомляє RegioNews.
Згідно вимог МОЗ, всі, хто знаходиться в метро, повинні носити маски або респіратори і дотримуватися соціальної дистанції.
Для пасажирів метро будуть діяти наступні правила:
— на вході в приміщення станцій повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання — повинні провести температурний скринінг,
— пасажири повинні бути в засобах індивідуального захисту, а саме: в масках або респіраторах,
— пасажири повинні дотримуватись відстані не менше 1,5 метра один від одного у чергах до каси, терміналах самообслуговування, на платформах і у вестибюлях.
Крім цього, в метро не пустять, якщо у людини виявиться температура тіла вище 37,2 або у нього будуть ознаки інфекційного захворювання.
За словами очевидців, температуру в київському метро на вході не перевіряють, а поліція видає маски тим, у кого їх немає. Однак, за словами самих поліцейських, запас масок у них обмежений.
Замість жетонів у касах метрополітену продаються паперові квитки з QR-кодом. На платформі нанесена розмітка дистанції, а на колонах - рекомендації використовувати засоби індивідуального захисту.
У той же час, міський голова Харкова Геннадій Кернес закликав харків'ян дотримуватися заходів безпеки.
"Карантин не скасовано, а лише ослаблено, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні", - акцентував увагу городян мер Харкова Геннадій Кернес.
Як раніше повідомлялося, наземний транспорт почав працювати у Києві ще з суботи, 23 травня. Також з 25 травня повинні почати роботу всі ринки і ярмарки.
- 09:49 25 травня Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
- 09:19 25 травня В Україні почали працювати дитячі садки - МОЗ
- 08:56 25 травня У Києві і Харкові відкрили метрополітен
- 08:32 25 травня Доба в ООС: втрат серед українських захисників немає
- 19:30 24 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:36 24 травня Українських моряків звільнили з піратського полону в Африці
- 19:30 24 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 21:12 23 травня З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко