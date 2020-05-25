У Києві і Харкові відкрили метрополітен

Потрапити в метро можна тільки при наявності маски або респіратора

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Потрапити в метро можна тільки при наявності маски або респіратора

В Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати протягом дня.

Про це повідомляє RegioNews.

Згідно вимог МОЗ, всі, хто знаходиться в метро, повинні носити маски або респіратори і дотримуватися соціальної дистанції.

Для пасажирів метро будуть діяти наступні правила:

— на вході в приміщення станцій повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання — повинні провести температурний скринінг,

— пасажири повинні бути в засобах індивідуального захисту, а саме: в масках або респіраторах,

— пасажири повинні дотримуватись відстані не менше 1,5 метра один від одного у чергах до каси, терміналах самообслуговування, на платформах і у вестибюлях.

Крім цього, в метро не пустять, якщо у людини виявиться температура тіла вище 37,2 або у нього будуть ознаки інфекційного захворювання.

За словами очевидців, температуру в київському метро на вході не перевіряють, а поліція видає маски тим, у кого їх немає. Однак, за словами самих поліцейських, запас масок у них обмежений.

Замість жетонів у касах метрополітену продаються паперові квитки з QR-кодом. На платформі нанесена розмітка дистанції, а на колонах - рекомендації використовувати засоби індивідуального захисту.



У той же час, міський голова Харкова Геннадій Кернес закликав харків'ян дотримуватися заходів безпеки.

"Карантин не скасовано, а лише ослаблено, і необхідність дотримуватися санітарних норм у громадському транспорті, включаючи метро, - діє і сьогодні", - акцентував увагу городян мер Харкова Геннадій Кернес.

Як раніше повідомлялося, наземний транспорт почав працювати у Києві ще з суботи, 23 травня. Також з 25 травня повинні почати роботу всі ринки і ярмарки.