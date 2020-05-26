Метрополітеном Києва за перший день роботи скористалися 310 тисяч пасажирів
25 травня, у перший день роботи метро Києва підземкою скористалися понад 310 тисяч киян.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.
У перший день роботи метро після послаблення кількість пасажирів була меншою, ніж очікувалося, і метро було напівпорожнє, зазначають чиновники. Значний потік пасажирів в години пік спостерігався лише на пересадочних станціях.
За словами заступника голови КМДА Олександра Густєлєва, столичний метрополітен провів усі необхідні роботи для забезпечення пасажирських перевезень, а контроль за дотриманням правил здійснює поліція.
Він також нагадав, що масковий режим та дотримання дистанції залишаються обов’язковим, також пасажирам рекомендується користуватися рукавичками і оплачувати проїзд безконтактно.
Раніше придбані жетони зеленого кольору можна використати упродовж місяця з дати відновлення роботи метро.
Нагадаємо, 25 травня в Україні відкрили метрополітен у Києві та Харкові. У Дніпрі відкриття підземки відкладається, оскільки до цих пір немає рішення міської комісії - її повинні отримати упродовж дня.
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