В Одесі затримали іноземних кілерів через замах на ватажка наркокартелю

Кілери чинили опір та намагалися втекти

Фото: npu.gov.ua

Кілери чинили опір та намагалися втекти

В Одесі правоохоронці затримали 4 іноземних кілерів, які вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії та лідера наркокартелю у Києві на Печерську.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, інформує RegioNews.

26 травня, у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Після встановлення особи потерпілого правоохоронцям відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину. Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться у міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік.

Оперативники встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває у міжнародному розшуку за замовне вбивство.

На початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною", - повідомив голова Нацполіції.

Визначившись із датою вбивства, фігуранти чекали потерпілого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази.

Поліцейські встановили маршрут та автомобіль, на якому вони прямували у бік Одеської області, щоби через кордон України з Молдовою покинути територію країни поза митним контролем.

До операції для затримання кілерів поліцейські залучили спецпризначенців КОРД. При в’їзді в Одесу правоохоронці затримали чотирьох осіб.

Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що в Одесою області правоохоронці "зачищають" банду Румина.