В Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людини
В Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19, померли 658 осіб, у тому числі 14 осіб за добу. Кількість тих, хто видужав від хвороби досягло вже 7 995 осіб, за минулу добу - 420 випадків.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 21 905 осіб, з них 1 595 дітей і 4 241 медпрацівник.
У цілому одужали 7 995 осіб, з них 1 999 медпрацівників.
За останню добу скоєно 9 412 досліджень методом ПЛР.
Найбільше випадків за добу виявили у Чернівецькій області - 43. Всього там захворіли 3144 людини, ще одна людина померла, 26 вилікувались.
У Рівненській області підтвердили 29 нових випадків зараження, загальне число - 1514. Зареєстровано 34 летальних результату і 701 випадок одужання.
У Києві захворіли 29 осіб, всього - 2739. За добу померли троє, одужали - 49. Загальна кількість летальних результатів - 64, вилікувалися - 442.
У Київській області захворіли 1474 людини, померли за весь час 30, одужали - 322.
Ситуація по регіонах:
- Вінницька область — 932 випадки;
- Волинська область — 814 випадків;
- Дніпропетровська область — 905 випадків;
- Донецька область — 155 випадків;
- Житомирська область — 660 випадків;
- Закарпатська область — 1104 випадки;
- Запорізька область — 420 випадків;
- Івано-Франківська область — 1327 випадків;
- Кіровоградська область — 489 випадків;
- Львівська область — 1443 випадки;
- Луганська область — 45 випадків;
- Миколаївська область — 281 випадок;
- Одеська область — 853 випадки;
- Полтавська область — 267 випадків;
- Сумська область — 166 випадків;
- Тернопільська область — 1126 випадків;
- Харківська область — 959 випадків;
- Херсонська область — 177 випадків;
- Хмельницька область — 381 випадок;
- Черкаська область — 393 випадки;
- Чернігівська область — 137 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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