В Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людини

За останню добу найбільше людей захворіли на COVID-19 у Чернівецькій, Рівненській області та в Києві

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За останню добу найбільше людей захворіли на COVID-19 у Чернівецькій, Рівненській області та в Києві

В Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19, померли 658 осіб, у тому числі 14 осіб за добу. Кількість тих, хто видужав від хвороби досягло вже 7 995 осіб, за минулу добу - 420 випадків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 21 905 осіб, з них 1 595 дітей і 4 241 медпрацівник.

У цілому одужали 7 995 осіб, з них 1 999 медпрацівників.

За останню добу скоєно 9 412 досліджень методом ПЛР.

Найбільше випадків за добу виявили у Чернівецькій області - 43. Всього там захворіли 3144 людини, ще одна людина померла, 26 вилікувались.

У Рівненській області підтвердили 29 нових випадків зараження, загальне число - 1514. Зареєстровано 34 летальних результату і 701 випадок одужання.

У Києві захворіли 29 осіб, всього - 2739. За добу померли троє, одужали - 49. Загальна кількість летальних результатів - 64, вилікувалися - 442.

У Київській області захворіли 1474 людини, померли за весь час 30, одужали - 322.

Ситуація по регіонах:

Вінницька область — 932 випадки;

Волинська область — 814 випадків;

Дніпропетровська область — 905 випадків;

Донецька область — 155 випадків;

Житомирська область — 660 випадків;

Закарпатська область — 1104 випадки;

Запорізька область — 420 випадків;

Івано-Франківська область — 1327 випадків;

Кіровоградська область — 489 випадків;

Львівська область — 1443 випадки;

Луганська область — 45 випадків;

Миколаївська область — 281 випадок;

Одеська область — 853 випадки;

Полтавська область — 267 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1126 випадків;

Харківська область — 959 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 381 випадок;

Черкаська область — 393 випадки;

Чернігівська область — 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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