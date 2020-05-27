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В Україні число інфікованих коронавірусом збільшилося на 321 людини

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За останню добу найбільше людей захворіли на COVID-19 у Чернівецькій, Рівненській області та в Києві
pixabay.com
За останню добу найбільше людей захворіли на COVID-19 у Чернівецькій, Рівненській області та в Києві

В Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19, померли 658 осіб, у тому числі 14 осіб за добу. Кількість тих, хто видужав від хвороби досягло вже 7 995 осіб, за минулу добу - 420 випадків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 21 905 осіб, з них 1 595 дітей і 4 241 медпрацівник.

У цілому одужали 7 995 осіб, з них 1 999 медпрацівників.

За останню добу скоєно 9 412 досліджень методом ПЛР.

Найбільше випадків за добу виявили у Чернівецькій області - 43. Всього там захворіли 3144 людини, ще одна людина померла, 26 вилікувались.

У Рівненській області підтвердили 29 нових випадків зараження, загальне число - 1514. Зареєстровано 34 летальних результату і 701 випадок одужання.

У Києві захворіли 29 осіб, всього - 2739. За добу померли троє, одужали - 49. Загальна кількість летальних результатів - 64, вилікувалися - 442.

У Київській області захворіли 1474 людини, померли за весь час 30, одужали - 322.

Ситуація по регіонах:

  • Вінницька область — 932 випадки;
  • Волинська область — 814 випадків;
  • Дніпропетровська область — 905 випадків;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Житомирська область — 660 випадків;
  • Закарпатська область — 1104 випадки;
  • Запорізька область — 420 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1327 випадків;
  • Кіровоградська область — 489 випадків;
  • Львівська область — 1443 випадки;
  • Луганська область — 45 випадків;
  • Миколаївська область — 281 випадок;
  • Одеська область — 853 випадки;
  • Полтавська область — 267 випадків;
  • Сумська область — 166 випадків;
  • Тернопільська область — 1126 випадків;
  • Харківська область — 959 випадків;
  • Херсонська область — 177 випадків;
  • Хмельницька область — 381 випадок;
  • Черкаська область — 393 випадки;
  • Чернігівська область — 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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