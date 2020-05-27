В метро Киева в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции
В метрополитене Киева в часы пик будут временно ограничивать вход на некоторые станции, чтобы избежать большого скопления людей.
Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, после открытия метро не все пассажиры соблюдали социальную дистанцию и не все носят средства защиты.
В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", - сказал Кличко.
Он напомнил, что в метрополитене и наземном транспорте обязательный масочный режим, и по статистике, 34 процента заражений происходят именно в общественном транспорте.
Мэр сообщил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек в сутки, а после восстановления работы метро он снизился.
"Киевпастранс" перевез с 23 мая почти 835 тысяч пассажиров. В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тысяч пассажиров", - рассказал Кличко.
Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.
25 мая, в первый день работы метро Киева подземкой воспользовались более 310 тысяч киевлян.
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