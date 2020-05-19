Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
В Україні всього зафіксовано 18 876 випадків коронавирусного захворювання, з них 5632 одужали, летальних випадків - 548. Лідером по захворюваності залишається Чернівецька область, де зафіксували 2 742 випадки зараження, у тому числі 29 за добу.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає RegioNews.
При цьому добова кількість нових випадків інфікування значно знизилася у порівнянні з попереднім днем, коли їх було 325. Кількість людей, що одужали перевищила кількість хворих.
За минулу добу захворіли 260 осіб, з них 24 дитини і 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 107 осіб. За останню добу зафіксовано 13 летальних випадків", - йдеться в повідомленні.
Загалом захворіли 1348 дітей і 3696 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 898 пацієнтів, з них 1114 дітей і 3025 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 5978 осіб, з них 234 дитини і 671 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 245 осіб, у тому числі одна дитина і 21 медик.
У Києві захворіли 2 359 осіб, з них 38 випадків підтвердили за 18 травня. У Київській області захворіла ще 21 людина, в цілому виявлено 1 245 випадків. В Івано-Франківській області захворіли 1 235 осіб, з них 14 за добу.
Всього в Україні досліджено 232 зразків методом PLR.
Коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька обл. - 751 (405 одужали);
- Волинська обл. - 635 (158 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 843 (104 одужали);
- Донецька обл. - 131 (42 одужали);
- Житомирська обл. - 573 (185 одужали);
- Закарпатська обл. - 911 (197 одужали);
- Запорізька обл. - 385 (196 одужали);
- Івано-Франківська обл. - 1235 (524 одужали);
- Київ - 2359 (285 одужали);
- Київська обл. - 1245 (212 одужали);
- Кіровоградська обл. - 445 (326 одужали);
- Луганська обл. - 42 (23 одужали);
- Львівська обл. - 1098 (216 одужали);
- Миколаївська обл. - 263 (98 одужали);
- Одеська обл. - 784 (80 одужали);
- Полтавська обл. - 264 (203 одужали);
- Рівненська обл. - 1188 (370 одужали);
- Сумська обл. - 164 (98 одужали);
- Тернопільська обл. - 1081 (619 одужали);
- Харківська обл. - 816 (163 одужали);
- Херсонська обл. - 168 (132 одужали);
- Хмельницька обл. - 267 (67 одужали);
- Черкаська обл. - 376 (217 одужали);
- Чернівецька обл. - 2742 (682 одужали);
- Чернігівська обл. - 110 (31 одужав).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 19 травня 2020 р. у Центр надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.
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