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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 18:34 9

В Київській області відновили роботу 54 агропродовольчі ринки

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19 травня 2020, 18:34 9
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Їх роботу щодня контролюють державні інспектори
Фото: flickr
Їх роботу щодня контролюють державні інспектори

У Київській області із 74 наявних агропродовольчих ринків, відновили свою роботу роботу 54.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook, передає RegioNews.

За словами в.о. голови Київської ОДА Василя Володіна, в разі встановлення порушень роботи ринків застосовуються заходи відповідного реагування.

Всі працюючі агропродовольчі ринки Київщини перевірені, адже їх роботу щоденно контролюють 86 державних інспекторів Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області", - сказав він.

За словами чиновника, за період із 1 по 18 травня порушення були виявлені на 16 продовольчих ринках, було надано приписи і складено 1 протокол про порушення протиепідемічних вимог.

Ще три протоколи було направлено в органи Національної поліції. Найбільше порушують правила карантину покупці, які не дотримуються дистанції.

Нагадаємо, у Києві з 22 травня повинні відновити роботу наземного транспорту в звичайному режимі.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, незважаючи на продовження карантину, країна переходить до формату адаптивного карантину, що дозволить відновити роботу дитячих садків і відкрити метрополітен.


Київська область КОДА карантин ринки
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