В Київській області відновили роботу 54 агропродовольчі ринки
У Київській області із 74 наявних агропродовольчих ринків, відновили свою роботу роботу 54.
Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook, передає RegioNews.
За словами в.о. голови Київської ОДА Василя Володіна, в разі встановлення порушень роботи ринків застосовуються заходи відповідного реагування.
Всі працюючі агропродовольчі ринки Київщини перевірені, адже їх роботу щоденно контролюють 86 державних інспекторів Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області", - сказав він.
За словами чиновника, за період із 1 по 18 травня порушення були виявлені на 16 продовольчих ринках, було надано приписи і складено 1 протокол про порушення протиепідемічних вимог.
Ще три протоколи було направлено в органи Національної поліції. Найбільше порушують правила карантину покупці, які не дотримуються дистанції.
Нагадаємо, у Києві з 22 травня повинні відновити роботу наземного транспорту в звичайному режимі.
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, незважаючи на продовження карантину, країна переходить до формату адаптивного карантину, що дозволить відновити роботу дитячих садків і відкрити метрополітен.
- 18:34 19 травня В Київській області відновили роботу 54 агропродовольчі ринки
- 18:32 19 травня Чернівці не знайдуть кошти, аби самостійно вийти з транспортної ізоляції - мер Каспрук
- 18:21 19 травня Війна на Донбасі: ворог випустив 52 міни по силах ООС
- 18:14 19 травня Інспектори Івано-Франківської митниці "заробили" три мільйони на оформленні фур
- 17:55 19 травня У Києві планують підвищити тарифи на водопостачання
- 17:43 19 травня Голова Дніпропетровської облради засумнівався у статистиці хворих на COVID-19
- 22:18 18 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 16:29 13 травня Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп