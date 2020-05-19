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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 мая 2020, 20:24 6

Город Кременец Тернопольской области закрыли на карантин

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19 мая 2020, 20:24 6
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В Кременецком районе наибольшее количество больных коронавирус в области
Фото: Нацполиция
В Кременецком районе наибольшее количество больных коронавирус в области

В городе Кременец с 19 мая и на неопределенный срок установили полицейские посты и ограничили въезд в населенный пункт.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

Причиной такого решения стал стремительный рост количества больных COVID-19. Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, в город будут пропускать автомобили лиц, зарегистрированных в Кременце, тех, кто там работает, а также транспорт, который обеспечивает важные сферы жизни.

Правоохранители будут проводить профилактическую и разъяснительную работу с гражданами по поводу важности не нарушать установленные ограничения и, в случае необходимости, оказывать помощь в пределах своей компетенции.

Полицейские посты будут работать ежедневно с 7 до 22 часов. Также в городе организовали патрули, которые будут следить за соблюдением требований карантина.

Жителей города призвали соблюдать правила карантина и без надобности не посещать общественных мест.

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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до 22 июня карантин будут продолжать со смягчением мероприятий.

В Украине всего зафиксировано 18 876 случаев коронавирусного заболевания, из них 5632 выздоровели, летальных исходов - 548.


коронавирус карантин полиция Тернополь Кременец
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