Город Кременец Тернопольской области закрыли на карантин
В городе Кременец с 19 мая и на неопределенный срок установили полицейские посты и ограничили въезд в населенный пункт.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области, передает RegioNews.
Причиной такого решения стал стремительный рост количества больных COVID-19. Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, в город будут пропускать автомобили лиц, зарегистрированных в Кременце, тех, кто там работает, а также транспорт, который обеспечивает важные сферы жизни.
Правоохранители будут проводить профилактическую и разъяснительную работу с гражданами по поводу важности не нарушать установленные ограничения и, в случае необходимости, оказывать помощь в пределах своей компетенции.
Полицейские посты будут работать ежедневно с 7 до 22 часов. Также в городе организовали патрули, которые будут следить за соблюдением требований карантина.
Жителей города призвали соблюдать правила карантина и без надобности не посещать общественных мест.
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Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что до 22 июня карантин будут продолжать со смягчением мероприятий.
В Украине всего зафиксировано 18 876 случаев коронавирусного заболевания, из них 5632 выздоровели, летальных исходов - 548.
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