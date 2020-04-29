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29 квітня 2020, 19:20 12

П'яний, без прав і на швидкій: водій невідкладної допомоги влаштував ДТП під Києвом

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29 квітня 2020, 19:20 12
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Карета швидкої допомоги зіткнулася з мікроавтобусом
Фото: Facebook Поліція Київської області
Карета швидкої допомоги зіткнулася з мікроавтобусом

Аварія сталася 29 березня на трасі М-03 біля повороту на Переяслав-Хмельницький. На місце події відправили бориспільських патрульних.

Про це повідомили в поліції, передає RegioNews.

Як виявилося, водій швидкої допомоги, виїжджаючи з другорядної дороги, не поступився мікроавтобусу Volkswagen LT35, хоча машина рухалася по головній дорозі. Це і стало причиною зіткнення. В результаті аварії постраждали два фельдшери з невідкладної допомоги. Їх госпіталізували.

У поліції уточнили, що патрульні виявили у водія швидкої ознаки алкогольного сп'яніння, при цьому водійського посвідчення у нього при собі не було. Поліція розпочала слідство.

Нагадаємо, раніше у Харкові сталася масштабна ДТП за участю "швидкої допомоги". Тоді загинули троє людей.


ДТП поліція швидка допомога аварія Київська область
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