П'яний, без прав і на швидкій: водій невідкладної допомоги влаштував ДТП під Києвом
Карета швидкої допомоги зіткнулася з мікроавтобусом
Карета швидкої допомоги зіткнулася з мікроавтобусом
Аварія сталася 29 березня на трасі М-03 біля повороту на Переяслав-Хмельницький. На місце події відправили бориспільських патрульних.
Про це повідомили в поліції, передає RegioNews.
Як виявилося, водій швидкої допомоги, виїжджаючи з другорядної дороги, не поступився мікроавтобусу Volkswagen LT35, хоча машина рухалася по головній дорозі. Це і стало причиною зіткнення. В результаті аварії постраждали два фельдшери з невідкладної допомоги. Їх госпіталізували.
У поліції уточнили, що патрульні виявили у водія швидкої ознаки алкогольного сп'яніння, при цьому водійського посвідчення у нього при собі не було. Поліція розпочала слідство.
Нагадаємо, раніше у Харкові сталася масштабна ДТП за участю "швидкої допомоги". Тоді загинули троє людей.
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