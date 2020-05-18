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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 мая 2020, 15:58 14

В Херсонской области сожгли авто депутата городского совета

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18 мая 2020, 15:58 14
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По факту поджога возбуждено уголовное дело
Фото: Нацполиция
По факту поджога возбуждено уголовное дело

18 мая в городе Олешки Херсонской области неизвестные сожгли автомобиль HAMER-H2 депутата городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Известно, что автомобиль сожгли во дворе частного дома, транспортное средство сгорело полностью.

Известно, что пострадавший является депутатом городского совета города Олешки от политической партии "Наш край".

По данному факту следственным отделом Олешковского Отдела Нацполиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского, которые обвиняют брата руководителя офиса президента в торговле государственными должностями.

Ранее сообщалось, что водитель неотложки устроил ДТП под Киевом.


поджог авто Херсон депутат Нацполиция
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