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15 травня 2020, 12:34 6

У Херсоні чиновника управління реклами підозрюють у вимаганні хабарів

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15 травня 2020, 12:34 6
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На інспектора Третьякова надходило багато скарг від підприємців
Фото: Херсон Daily
На інспектора Третьякова надходило багато скарг від підприємців

У Херсоні інспектора управління естетики та зовнішньої реклами Романа Третьякова підозрюють у отриманні незаконних винагород від суб’єктів рекламного бізнесу за оформлення дозвільних документів. Відносно цього факту проведуть службову перевірку.

Про це заявив помічника міського голови Херсонсону Олександр Ложичев, передає RegioNews з посиланням на Херсон Daily.

Перед сесією міської ради, яка мала відбутися сьогодні, 15 травня, Ложичев зробив заяву, в якій попросив міського голову створити комісію стосовно службового розслідування.

Він зазначив, що на інспектора управління реклами Третьякова надходило багато скарг від підприємців, відносно вимагання грошей.

Крім того, перевірка відбудеться і відносно помічника міського голови Ложичева, тому що в інтернеті з’явилася інформація, що він перешкоджає роботі управління реклами.

Я, як посадова особа місцевого самоврядування, готовий пройти також будь-які службові перевірки", - зазначив Ложичев.

Раніше повідомлялося, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, можливо, покине посаду і очолить Міністерство сталого розвитку.


хабар реклама перевірки Херсон
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