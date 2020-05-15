У Херсоні чиновника управління реклами підозрюють у вимаганні хабарів
У Херсоні інспектора управління естетики та зовнішньої реклами Романа Третьякова підозрюють у отриманні незаконних винагород від суб’єктів рекламного бізнесу за оформлення дозвільних документів. Відносно цього факту проведуть службову перевірку.
Про це заявив помічника міського голови Херсонсону Олександр Ложичев, передає RegioNews з посиланням на Херсон Daily.
Перед сесією міської ради, яка мала відбутися сьогодні, 15 травня, Ложичев зробив заяву, в якій попросив міського голову створити комісію стосовно службового розслідування.
Він зазначив, що на інспектора управління реклами Третьякова надходило багато скарг від підприємців, відносно вимагання грошей.
Крім того, перевірка відбудеться і відносно помічника міського голови Ложичева, тому що в інтернеті з’явилася інформація, що він перешкоджає роботі управління реклами.
Я, як посадова особа місцевого самоврядування, готовий пройти також будь-які службові перевірки", - зазначив Ложичев.
Раніше повідомлялося, що голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, можливо, покине посаду і очолить Міністерство сталого розвитку.
- 15:47 15 травня Міністр інфраструктури прокоментував можливу відставку
- 15:36 15 травня Сына эксглавы СБУ Василия Грицака уволили с должности зампрокурора Полтавщины
- 15:34 15 травня Львівська область послабила карантин: що дозволили, а що ні
- 15:32 15 травня РНБО зняла санкції з російського олігарха та організаторів псевдовиборiв в "Л/ДНР"
- 15:22 15 травня Фонд держмайна передумав віддавати "Миколаївську ТЕЦ" у комунальну власність міста
- 15:04 15 травня Підприємцям, у яких є діти, почали виплачувати матеріальну допомогу
- 22:00 14 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 18:30 12 травня Коронавірус: найважливіше за добу
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 11:22 13 травня В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах