Коронавірус в Україні: 528 нових випадків, одужала рекордна кількість хворих
В Україні зафіксовано 17858 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 528 нових випадків.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.
За минулу добу коронавірус виявили у 49 дітей та 92 медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 181 особу. Кількість тих, хто одужав за добу рекордна - 433 особи, померла 21 особа.
Загалом від початку епідемії 497 летальних випадків, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%), 4906 пацієнтів одужало.
Станом на ранок 16 травня надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19, за добу проведено 8960 тестувань методом ПЛР.
Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Київській області (49), Чернівецькій області (47) та місті Києві (153).
Вінницька обл. — 700 (385 одужали);
Волинська обл. — 599 (149 одужали);
Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 540 (140 одужали);
Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);
Запорізька обл. — 365 (181 одужав);
Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);
м. Київ — 2221 (222 одужали);
Київська обл. — 1143 (206 одужали);
Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);
Луганська обл. — 42 (18 одужали);
Львівська обл. — 969 (186 одужали);
Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);
Одеська обл. — 734 (43 одужали);
Полтавська обл. — 263 (179 одужали);
Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);
Сумська обл. — 161 (89 одужали);
Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);
Харківська обл. — 773 (119 одужали);
Херсонська обл. — 167 (104 одужали);
Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);
Черкаська обл. — 363 (200 одужали);
Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);
Чернігівська обл. —105 (25 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні підтвердили 17 330 діагнозів коронавіруса 476 пацієнтів померли, 4 473 людини перемогли хворобу.
- 14:33 16 травня Сьогодні з-за кордону в Україну повернулися ще 665 осіб
- 13:56 16 травня Науковці прогнозують в кінці травня спад епідемії COVID-19 в Україні
- 13:25 16 травня Кабмін опублікував постанову про послаблення карантину
- 12:40 16 травня Єрмак продюсує Україну
- 12:26 16 травня Зеленський змінив керівників РДА у трьох областях
- 11:54 16 травня Польща та Україна відновили роботу пункту пропуску "Шегині"
- 22:00 15 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 15:58 11 травня Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
- 18:59 15 травня Закарпаття: на митниці зміниться керівник