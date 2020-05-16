Коронавірус в Україні: 528 нових випадків, одужала рекордна кількість хворих

Лідерами по захворюваності залишаються Київ, Київська та Чернівецька області

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Лідерами по захворюваності залишаються Київ, Київська та Чернівецька області

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.

За минулу добу коронавірус виявили у 49 дітей та 92 медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 181 особу. Кількість тих, хто одужав за добу рекордна - 433 особи, померла 21 особа.

Загалом від початку епідемії 497 летальних випадків, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%), 4906 пацієнтів одужало.

Станом на ранок 16 травня надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19, за добу проведено 8960 тестувань методом ПЛР.

Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Київській області (49), Чернівецькій області (47) та місті Києві (153).

Вінницька обл. — 700 (385 одужали);

Волинська обл. — 599 (149 одужали);

Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);

Донецька обл. — 121 (34 одужали);

Житомирська обл. — 540 (140 одужали);

Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);

Запорізька обл. — 365 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);

м. Київ — 2221 (222 одужали);

Київська обл. — 1143 (206 одужали);

Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);

Луганська обл. — 42 (18 одужали);

Львівська обл. — 969 (186 одужали);

Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);

Одеська обл. — 734 (43 одужали);

Полтавська обл. — 263 (179 одужали);

Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);

Сумська обл. — 161 (89 одужали);

Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);

Харківська обл. — 773 (119 одужали);

Херсонська обл. — 167 (104 одужали);

Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);

Черкаська обл. — 363 (200 одужали);

Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);

Чернігівська обл. —105 (25 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні підтвердили 17 330 діагнозів коронавіруса 476 пацієнтів померли, 4 473 людини перемогли хворобу.