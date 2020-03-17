У Сумах на боротьбу з коронавірусом витратять 20 мільйонів

Гроші планують витратити на купівлю необхідних медичних апаратів і ліків, а також на лікування інфікованих

Фото: Pixabay

Гроші планують витратити на купівлю необхідних медичних апаратів і ліків, а також на лікування інфікованих

Про це інформують RegioNews із посиланням на місцеве джерело Sumy Today. Відповідне рішення прийняли 17 березня на засідання виконкому Сумської міськради. 10 млн грн хочуть витратити на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, 3 млн грн - на закупівлю необхідних медичних препаратів, решта піде на лікування інфікованих містян. Також стало відомо, що 5 млн грн виділяє ТОВ "Технологія" та ТОВ "Гуала Кложерс Україна”. Як писали RegioNews раніше, на Сумщині у чотирьох мешканців лікарі підозрюють коронавірусну інфекцію.

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