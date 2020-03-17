Поліція Харкова контролюватиме кількість пасажирів у міському транспорті
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГородХ.
В маршрутках, тролейбусах і трамваях не може перебувати більше 10 пасажирів одночасно. Таке обмеження прописано в постанові Кабінету міністрів України. Стежити за виконанням обмежувальних заходів будуть співробітники поліції.
"Завтра на зупинках будуть стояти патрулі поліцейських, які будуть контролювати кількість людей у міському транспорті", - заявив 17 березня під час брифінгу голова ГУ Нацполиции в Харківській області Валерій Сокуренко.
Він сподівається на свідомість мешканців Харкова та області. Тим більше, що за недотримання санітарного режиму введена відповідальність.
Нагадаємо, що Кернес розпорядився закрити метро в Харкові.
Раніше Кернесу довелося скоритися і закрити школи і садки на карантин.
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Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня.
11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донеччині через загрозу коронавіруса. Україна закриває і КПВВ на адмінкордоні з Кримом.
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