В Киеве продезинфицировали общежитие, где жил больной коронавирусом студент

В Киеве спасатели провели санитарную обработку общежития медицинской академии на улице Дашавской в ​​Соломенском районе, где проживал студент, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию

Фото: ГСЧС

В Киеве спасатели провели санитарную обработку общежития медицинской академии на улице Дашавской в ​​Соломенском районе, где проживал студент, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает RegioNews.

Это уже вторая дезинфенкция, предыдущая проводилась 14 марта, когда его забрали в больницу.

Отмечается, что студент 2001 года рождения, он с 5 по 10 марта контактировал с родственниками умершей от коронавирусной инфекции женщины с Житомирской области.

Сейчас он находится на лечении в инфекционном отделении Александровской больницы. Врачи характеризуют состояние госпитализированного студента как удовлетворительное.

"У него сейчас легкий респираторный синдром, легкий кашель и першение в горле, но он находится в изоляции и под наблюдением врачей", - сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталия Вишневская.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.