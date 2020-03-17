У Херсоні виділять 13 млн грн на боротьбу з коронавірусом

У Херсоні на засіданні виконкому ухвалили рішення виділити 13 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

У Херсоні на засіданні виконкому ухвалили рішення виділити 13 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

Про це на своїй сранице у соцмережі Facebook повідомила виконувачка обов'язків заступника мера Олена Мазур, передає RegioNews.

Оскільки школи закриті на карантин, було ухвалено рішення зняти з харчування 8 млн грн і 5 млн з утримання доріг та ліфтів.

Олена Мазур повідомила, що 13 млн грн будуть освоєні на придбання апаратів штучного дихання.

"Зараз головні лікарі пишуть, що ще потрібно придбати. Але основне, на даний момент - це апарати штучного дихання", – додала Олена Мазур.

Крім того, з 12:00 18 березня до 3 квітня включно у міських тролейбусах і автобусах будуть перевозити не більше 10 осіб.

Нагадаємо, що в Херсоні "хворий коронавірусом" обдурив медиків.

Крім того, в церквах Херсонщини радять парафіянам не прикладатися до ікон і не обніматися.

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