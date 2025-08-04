У Криму знищено російські літаки: безпілотники СБУ атакували аеродром "Саки"
Цієї ночі безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ здійснили удар по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Це одна з ключових авіабаз Росії, яка використовується для атак по Україні з Чорного моря
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За попередніми даними, повністю знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ, ще один — пошкоджено. Також уражено три бомбардувальники Су-24.
Крім того, безпілотники вразили склад авіаційного озброєння противника.
Вартість лише одного літака Су-30СМ становить близько 35–50 млн доларів США, наголосили в СБУ.
У відомстві кажуть, ця спецоперація є черговим кроком до послаблення можливостей окупантів вести загарбницьку війну проти України.
"Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі!", — підкреслили в СБУ.
Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під назвою "Павутина". У ній задіяли 117 FPV‑дронів і стільки ж операторів. Дрони переправили в Росію під виглядом вантажівок, а "офіс" операції розташовувався поруч із одним із відділів ФСБ.
СБУ уразила чотири стратегічні авіаційні бази РФ — "Дягілєво", "Олєнья", "Іваново" та "Бєлая", поціливши по понад 40 бомбардувальниках Ту‑22М3, Ту‑95МС та щонайменше одному літаку А‑50 AWACS .
Згодом СБУ показала унікальні кадри, як українські дрони били по російських літаках.
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