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04 серпня 2025, 10:28

СБУ затримала "крота" російського ГРУ у Держспецтрансслужбі Міноборони

04 серпня 2025, 10:28
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Фото: СБУ
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СБУ викрила ще одну спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) до Сил оборони України

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

На Дніпропетровщині затримали мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на росіян. Затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні.

Розслідування встановило, що чоловіка окупанти завербували одразу після його мобілізації до підрозділу. У поле зору ГРУ він потрапив через проросійські коментарі в соцмережах. Основним завданням агента було коригувати повітряні удари рф по Силах оборони в Дніпропетровській області.

Задокументовано, що фігурант передав російській спецслужбі геолокацію військової частини, де проходив підготовку.

Згодом агент почав збирати координати сусідніх підрозділів Сил оборони, по яких окупанти планували завдати ракетних ударів. Зібрану розвідінформацію агент надсилав куратору через месенджер у вигляді міток на Google-картах із детальним описом потенційних "цілей".

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила "крота", задокументувала його зв’язки з російським ГРУ та затримала. Під час спецоперації провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони в зоні ворожої розвіддіяльності.

При обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога. Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали агента ФСБ, який наводив удари по енергоінфраструктурі міста. Зрадником виявився 34-річний експрацівник місцевого підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність. ФСБ дистанційно завербувала його через соцмережі й запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

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Дніпропетровська область СБУ затримання крот агент рф Держспецтрансслужба
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