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У СБУ показали кадри зі спецоперації "Павутина". У відео можна побачити, як українські дрони влучають по російських літаках

Таке відео опублікувала Служба безпеки України, передає RegioNews.

В СБУ показали унікальні кадри зі спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено 41 російський літак. Більшу частину з них уже неможливо відновити, а інші — доведеться відбудовувати роками.

Удари були по чотирьох ворожих аеродромах - "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво", "Бєлая". Там базувалась стратегічна авіація РФ. Саме з цих аеродромів росіяни часто обстрілюють наші міста.

Серед уражених літаків - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78". Орієнтовна вартість уражених літаків понад 7 мільярдів доларів США.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповідав, що ця спецоперація відбувалась одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. За його словами, це не просто удар по авіації, це "потужний ляпас по могутності й терористичній сутності Росії".