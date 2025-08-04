Росія готує Донецький аеропорт для ударів дронами по Україні — ISW

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Російські війська активізують використання тимчасово окупованих територій України для запуску ударних дронів, зокрема готують до цього інфраструктуру Донецького аеропорту

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews.

За даними OSINT-дослідників із групи CyberBoroshno, на території аеропорту триває підготовка: частково очищено злітно-посадкову смугу, будуються складські приміщення, облаштовуються зони для управління БПЛА, спорядження боєголовок і спостереження за повітряним простором.

Ймовірно, інфраструктура призначена для запуску ударних дронів типу "Шахед", імітаторів "Гербера" та реактивних "Герань-3".

Аналітики ISW попереджають: розміщення стартових майданчиків ближче до лінії фронту ускладнює роботу ППО України, скорочує час реагування та створює загрози не лише для України, а й для союзників по НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині села Плавні Василівського району (на захід від Оріхова) на Запоріжжі.

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