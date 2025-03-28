Воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у Криму
Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymarу" продовжують бойову роботу над Кримом. Розвідники нищать ППО та логістику загарбників на тимчасово окупованому півострові
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"На відео ― точні удари по ворожих радіолокаційних станціях. "Примари" ГУР трощать ворожу ППО та логістику в Криму", ― йдеться в повідомленні.
Розвідники знищили низку дороговартісних систем РФ:
- 48Я6-К1 "Подльот";
- КП БРЛС РМ-10М1Е;
- 9С32 "Імбірь";
- КП РЛС СТ-68;
- 39Н6 "Каста-2Е2".
Також під удар потрапили буксир "Фьодор Урюпін" та вантажівка "КамАз" окупантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідники провели спецоперацію та знищили в тимчасово окупованому Криму російські системи ППО, морські судна й гелікоптер.
Згодом з'явилися нові деталі спецоперації ГУР.
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