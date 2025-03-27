Бійці "Фенікса" показали, як відбили ворожий штурм на Донеччині
Пілоти "Фенікса" зупинили наступ російських загарбників на Донеччині, не лишивши жодних шансів танку та його екіпажу
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Техніку прикордонники зупинили завдяки вдалому дистанційному мінуванню, після чого FPV-дронами та бомберами "Вампір" ліквідували екіпаж й розібрали танк на брухт", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ, танки та іншу бронетехніку росіян.
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