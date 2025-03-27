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27 березня 2025, 19:45

Сирський повідомив, скільки солдат втратила РФ під час боїв на Курщині

27 березня 2025, 19:45
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фото: t.me/osirskiy
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Від початку Курської операції загальні втрати Росії склали понад 55 тисяч військових

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він уточнив, що за сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких Сили оборони завдали РФ, становлять понад 55 тисяч осіб, із них:

  • безповоротні – більш ніж 22 тисячі,
  • санітарні – майже 32 тисячі загарбників,
  • полонені – понад 940 осіб.

"Моя шана воїнам на Курському напрямку за результативність та стійкість. Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи і нові перемоги в нас попереду", – йдеться у повідомленні.

Головком поінформував, що у зв’язку зі збільшенням інтенсивності штурмів та намаганням РФ перевести бойові дії на територію Сумщини, він працював у Сумській області в бригадах ДШВ, морської піхоти, територіальної оборони, механізованих та деяких інших підрозділах.

За його словами, ЗСУ проводять оборонну операцію та контратакують, аби не допустити прориву ворога вглиб України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2025 року загальні втрати РФ перевищили 100 тисяч окупантів.

Також повідомлялося, що в 2025 році Сили оборони знищили понад 700 танків і більше 1 600 бойових броньованих машин російської окупаційної армії.

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