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28 марта 2025, 07:10

Воины ГУР показали, как выбивают российскую ПВО и логистику оккупантов в Крыму

28 марта 2025, 07:10
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скриншот с видео
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Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу" продолжают боевую работу над Крымом. Разведчики уничтожают ПВО и логистику захватчиков на временно оккупированном полуострове

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"На видео ― точные удары по вражеским радиолокационным станциям", ― говорится в сообщении.

Разведчики уничтожили ряд дорогостоящих систем РФ:

  • 48Я6-К1 "Подлет";
  • КП БРЛС РМ-10М1Е;
  • 9С32 "Имбирь";
  • КП РЛС СТ-68;
  • 39Н6 "Каста-2Е2".

Также под удар попали буксир "Федор Урюпин" и грузовик "КамАз" оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.

Вскоре появились новые детали спецоперации ГУР.

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