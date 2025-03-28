Воины ГУР показали, как выбивают российскую ПВО и логистику оккупантов в Крыму
Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу" продолжают боевую работу над Крымом. Разведчики уничтожают ПВО и логистику захватчиков на временно оккупированном полуострове
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
"На видео ― точные удары по вражеским радиолокационным станциям", ― говорится в сообщении.
Разведчики уничтожили ряд дорогостоящих систем РФ:
- 48Я6-К1 "Подлет";
- КП БРЛС РМ-10М1Е;
- 9С32 "Имбирь";
- КП РЛС СТ-68;
- 39Н6 "Каста-2Е2".
Также под удар попали буксир "Федор Урюпин" и грузовик "КамАз" оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.
Вскоре появились новые детали спецоперации ГУР.
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