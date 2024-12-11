Ексрегіонал Колесніченко отримав підозру у держзраді

Народному депутату України IV-VII скликань від «Партії регіонів» повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України,

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними джерел український медіа, йдеться про Вадима Колесніченка.

Як зазначається у повідомленні, підозрюваний у 2014 році достроково склав повноваження депутата та виїхав до м. Севастополь. Там він активно сприяв анексії АР Крим та м. Севастополя, а в подальшому влаштувався радником в окупаційну адміністрацію. Після цього ексвисокопосадовець балотувався на посаду так званого "губернатора Севастополя".

З початку повномасштабного вторгнення підозрюваний продовжив надавати допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Він публічно виступав в медіа, поширюючи наративи держави-агресора, зокрема заперечував українську державність, виправдовував та підтримував збройну агресію РФ проти України, принижуючи український народ.

У листопаді 2024 року цього екс-високопосадоця було засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення злочинів, повʼязаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності, вчинених у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці завершили розслідування стосовно народного депутата Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб у справі про державну зраду.