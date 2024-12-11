08:29  11 грудня
На кордоні затримали жительку Львова, яка намагалася вивезти з України старовинні книги
11:22  11 грудня
Масове вбивство на заводі "Південмаш" у Дніпрі: суд розглянув апеляцію на вирок Рябчуку
11:05  11 грудня
На Львівщині чинний та колишній голови спеціалізованого суду вимагали $1 млн від приватної компанії
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2024, 13:33

Ексрегіонал Колесніченко отримав підозру у держзраді

11 грудня 2024, 13:33
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Народному депутату України IV-VII скликань від «Партії регіонів» повідомлено про підозру у державній зраді, розпалюванні національної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України,

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними джерел український медіа, йдеться про Вадима Колесніченка.

Як зазначається у повідомленні, підозрюваний у 2014 році достроково склав повноваження депутата та виїхав до м. Севастополь. Там він активно сприяв анексії АР Крим та м. Севастополя, а в подальшому влаштувався радником в окупаційну адміністрацію. Після цього ексвисокопосадовець балотувався на посаду так званого "губернатора Севастополя".

З початку повномасштабного вторгнення підозрюваний продовжив надавати допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Він публічно виступав в медіа, поширюючи наративи держави-агресора, зокрема заперечував українську державність, виправдовував та підтримував збройну агресію РФ проти України, принижуючи український народ.

У листопаді 2024 року цього екс-високопосадоця було засуджено до 5 років позбавлення волі за вчинення злочинів, повʼязаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності, вчинених у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці завершили розслідування стосовно народного депутата Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб у справі про державну зраду.

Офіс генпрокурора Крим Партія регіонів держзрада
Партизани "засвітили" приховане місце дислокації росіян в окупованому Криму
09 грудня 2024, 08:04
Агент ФСБ у ластах хотів переплисти Дніпро: СБУ викрила адміна Telegram-каналу "для ухилянтів"
05 грудня 2024, 12:32
Зеленський звільнив свою представницю у Криму
04 грудня 2024, 12:58
Всі новини »
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
Окупанти вдарили дроном по Херсону, поранена жінка
11 грудня 2024, 14:46
Українці знайшли спосіб, як переказати "тисячу Зеленського" на банківську картку
11 грудня 2024, 14:25
Переговори з Росією: що повинен усвідомити Трамп
11 грудня 2024, 14:03
На Херсонщині окупанти вдарили дроном по цивільній автівці
11 грудня 2024, 13:50
Оборонці Сумщини знищили танк, бронеавтомобілі та бліндаж росіян
11 грудня 2024, 13:35
Ракетний удар по Дніпропетровщині: ОВА показала наслідки ворожої атаки
11 грудня 2024, 13:15
Росіяни вдарили з артилерії по Костянтинівці: поранений мирний житель
11 грудня 2024, 13:00
Вірогідність удару "Орєшніком" в наступні два дні мінімальна
11 грудня 2024, 12:49
Сили оборони атакували російську нафтобазу в Брянській області
11 грудня 2024, 12:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Юрій Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »