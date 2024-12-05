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05 грудня 2024, 12:32

Агент ФСБ у ластах хотів переплисти Дніпро: СБУ викрила адміна Telegram-каналу "для ухилянтів"

05 грудня 2024, 12:32
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фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки викрила організатора "схем для ухилянтів" на співпраці із ФСБ. Правоохоронці затримали його в серпні 2024 року, коли він у ластах намагався переплисти ділянку Дніпра на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 52-річний мешканець Житомирської області. Експредставника забороненої в Україні партії "Держава" дистанційно завербувала ФСБ.

Слідчі отримали докази, що фігурант контактував із спецслужба Кремля та цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні. Після втечі до РФ він планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ.

За вказівкою ФСБ агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Telegram-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову.

Так, він пропонував ухилянтам втекти до РФ через заздалегідь підготовлені маршрути "в обхід" контрольно-пропускних пунктів. Аби розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, агент розвідував відповідні ділянки державного кордону, позначав їх на картах та надсилав своїм "клієнтам”.

Після втечі до Росії фігурант планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях фсб. У прямих ефірах ворожих пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інституції України.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Матеріали справи скеровано до суду. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Окрім того, злочини, які вчинив фігурант кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України).

Нагадаємо, днями в Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала росіянам готувати новий повітряний удар по регіону. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Раніше СБУ затримала 67-річну мешканку Лимана на Донеччині, яка працювала на російську воєнну розвідку і чекала на захоплення міста.

СБУ ФСБ РФ затримання Житомирська область Telegram держзрада мобілізація агент рф ухилянти
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