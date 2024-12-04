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04 грудня 2024, 12:58

Зеленський звільнив свою представницю у Криму

04 грудня 2024, 12:58
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фото: t.me/ppuark
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Президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента у Криму.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

"Звільнити Ташеву Тамілу Равілівну з посади постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою нею заявою", - йдеться в указі від 4 грудня.

25 листопада ЦВК визначила Тамілу Ташеву народним депутатом. Вона стала наступною у черзі після Івана Приймаченка, який подав заяву про відмову від мандата.

Таміла Ташева була призначена постійним представником президента в Криму у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 2 грудня народна депутатка від "Батьківщини" Альона Шкрум написала заяву про складення депутатських повноважень, пояснивши своє рішення скласти мандат настанням "часу великих змін". 3 грудня, Верховна Рада проголосувала за позбавлення Шкрум депутатських повноважень. За це віддали свої голоси 307 депутатів.

Кабінет міністрів на засіданні 3 грудня ухвалив рішення про призначення Альони Шкрум першим заступником міністра розвитку громад і територій.

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