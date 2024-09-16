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16 вересня 2024, 13:02

Правоохоронці завершили розслідування у справі Дубінського про держзраду

16 вересня 2024, 13:02
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фото: Суспільне
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Правоохоронці завершили розслідування стосовно народного депутата Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб у справі про державну зраду

Про це повідомили ДБР і Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"Завершено досудове розслідування стосовно пʼяти учасників злочинної організації – чинного та колишнього народних депутатів України, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗС РФ… Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде направлена до суду", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, діяльність злочинної організації викрили у листопаді 2023 року. Згідно з обставинами справи, йдеться про Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний "Ветеран", за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та Костянтина Кулика (позивний "Птичка").

Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головне управління Генштабу ЗС РФ створило злочинну організацію, до якої увійшли двоє народних депутатів, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація займалася розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні і дискредитацією української держави на міжнародній арені та діяла у вигляді агентурної мережі до 2022 року.

За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу РФ. За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів.

При цьому Дубінський здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Він поширював російські наративи, у тому числі, про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження він брав участь у публічних заходах.

У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США, намагаючись погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером.

Також у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом (мова про Деркача – ред.) пресконференцію, на якій вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь Кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії Деркач та Кулик втекли за кордон та переховуються від правосуддя. У свою чергу Дубінський перебуває під вартою.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Дубінському оголосили нову підозру. Справа стосується сприяння незаконному перетину кордону.

ДБР кримінальна справа держзрада Дубінський Олександр
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