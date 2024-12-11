Экс-регионал Колесниченко получил подозрение в госизмене

Народному депутату Украины IV-VII созывов от «Партии регионов» сообщено о подозрении в государственной измене, разжигании национальной розни и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины,

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает RegioNews.

По данным источников украинского медиа, речь идет о Вадиме Колесниченко.

Как отмечается в сообщении, подозреваемый в 2014 году досрочно сложил полномочия депутата и уехал в Севастополь. Там он активно способствовал аннексии АР Крым и Севастополя, а в дальнейшем устроился советником в оккупационную администрацию. После этого экс-чиновник баллотировался на должность так называемого "губернатора Севастополя".

С начала полномасштабного вторжения подозреваемый продолжил оказывать помощь представителям РФ в проведении взрывной деятельности против Украины. Он публично выступал в медиа, распространяя нарративы государства-агрессора, в частности, отрицал украинскую государственность, оправдывал и поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины, унижая украинский народ.

В ноябре 2024 года этот экс-чиновник был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение преступлений, связанных с превышением власти и разжиганием национальной розни, ненависти и унижением национальной чести и достоинства, совершенных в 2010 году во время проведения вв Украинском доме выставки, посвященной событиям Волынской трагедии.

Напомним, в сентябре правоохранители завершили расследование в отношении народного депутата Александра Дубинского и еще четырех человек по делу о государственной измене.